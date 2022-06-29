Yeşilçam’ın ‘kalbi’ durdu

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Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybettiği Liv Hastanesi doktorlarından Prof. Dr Ferah Ece, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

CENAZE TÖRENİ YARIN

Cüneyt Arkın için yarın 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. Töreninin ardından Arkın’ın cenazesi Teşvikiye Camisi’ne götürülecek. Ünlü oyuncu öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.