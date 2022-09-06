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Yeşil vatanın 'gözleri'

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#Orman Genel Müdürlüğü#İHA#Yeşil Vatan
Yeşil vatanın gözleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

OGM bünyesinde sayıları 8’e çıkarılan insansız hava araçları (İHA) ile Türkiye ve KKTC’de, dakikada 12.5 milyon hektar alan taranarak orman yangınlarına karşı denetim yapılıyor.

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlara karşı teknolojik denetimleri arttırıyor. Sayıları 8'e çıkarılan insansız hava araçları (İHA) ile Türkiye'de, Hatay'dan Çanakkale'ye kadar ve yavru vatan KKTC'de 7 gün 24 saat boyunca dakikada 12.5 milyon hektar alan taranarak orman yangınlarına karşı kontrol ediliyor. 23 bin fit yüksekliğe ulaşan İHA'lar, yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesinde başrol oynuyor.

ISI KAYNAKLARI TESPİT EDİLİYOR

İHA’lardan elde edilen görüntüler ise OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor. İHA'ların ilettiği görüntüler üzerinden ormanların durumu ile arazöz, iş makinesi, uçak ve helikopter gibi araçların çalışmaları izleniyor. İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o bölgelere yönlendirme yapılıyor.

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Yeşil vatanın gözleri

ABD’DEN SONRA İLK ÜLKEYİZ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İHA’ların takibiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Kamu kurumları arasında teknolojiyi en iyi kullananlardan biri OGM. Dünyada, ABD'den sonra orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan ilk ülkeyiz. Şu anda 8 adet İHA'mız ormanlarımızı gözetliyor ve elde ettiği görüntüleri de mobil yangın gözetleme aracına, Ankara'da bulunan genel müdürlüğümüze, diğer müdürlüklerimize aktarıyor.

İHA'lar, yangın mahallinden aktardıkları görüntülerle sanki alandaymışız gibi yangını kontrol etmemizi sağlıyor.

Bu teknolojilerin tamamen yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle 'Yangın Davranış Modellemesi' adını verdiğimiz yapay zekâyı ön plana çıkaran projemiz tamamlanmak üzere."

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#Orman Genel Müdürlüğü#İHA#Yeşil Vatan

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