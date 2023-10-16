Yeşil Sol kimlik değiştirdi... Yeni adı HEDEP

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Yeni kimliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Eş Başkanlıklarına Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç ile Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi

ONUNCU TAŞINMA

Kürt siyasi hareketi, 1991’de kurulan Halkın Emek Partisi’nden (HEP) itibaren 33 yılda 10’uncu partisine taşındı. HEP’ten sonra Demokrasi Partisi (DEP), Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP), Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), Demokratik Halk Partisi (DEHAP), Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve son olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında siyaset yapmıştı. Bu partilerin büyük bölümü AYM’ce kapatılırken, DEHAP ve BDP kendini feshetmiş, HDP de siyasetini askıya almıştı.

ŞİMDİ GERÇEKTEN HEDEP

Ankara’da dün isim değişikliğinin olduğu kongrede Divan Başkanı Meral Danış Beştaş, “Hoşgeldin HEDEP. Aslında partimizin adını ne kadar değiştirirsek değiştirelim, her zaman özellikle röportajlarda ve toplantılarda bütün partilerimizin adı HEDEP’ti; şimdi gerçekten HEDEP” dedi. Partinin ağaç, güneş ve insan figürlü amblemi aynı kaldı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kongrede yüzlerini kapatan 2 kişi, sahneye çıkarak terörist elebaşı Öcalan’ın posterini açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaçan iki şüpheli ile terör örgütü lehine slogan atan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

