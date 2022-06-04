Yeşil sahaların mor menekşeleri

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Mustafa Cengiz Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen, 2013 yılında kız futbol takımı kurdu. Özmen, ailelerini ikna ettiği kız öğrencileri futbola kazandırdı.

8 ŞAMPİYONLUK

Renkleri mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için 'Mor Menekşeler' adını alan takım, kentte düzenlenen okullar arası turnuvada üst üste 8 yıl şampiyon oldu. Mor Menekşeler, 2018 yılında yapılan Okullar arası Türkiye Şampiyonası’nda ise ikinci olma başarısı gösterdi. Bu yıl Iğdır ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen yıldız kızlar okullar arası bölge turnuvasında şampiyon olan takım, geçen ay Manisa’da yapılan finale gitmeye hak kazandı. 162 okul takımının katıldığı Türkiye final müsabakalarında Mor Menekşeler 5'inci oldu. İkizi Nazdar ile top koşturan Fatma Durak ile Jiyan Şakar, Milli Takım’a seçildi.

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'ERKEKLERE İNAT'

Mor Menekşeler'in antrenörü Ali İhsan Özmen, erkeklerin ‘Kızlardan futbolcu olmaz’ sözleri üzerine takımı kurduklarını söyledi: "Daha önce erkek takımı çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardından okulun bahçesinde toplandık ve erkeklerin anlamsız tepkilerinden sonra kız futbol takımı kurmaya karar verdik. 2013 yılından bu yana mücadele ediyoruz. Bu duruma gelene kadar ailelerin ikna etme süreci ve ekonomik sebepler vardı. Şu anda da sportif başarıdan dolayı artık biz kız çocukları çağırmıyoruz, aileler kendileri gelip bize teslim ediyor."

MİLLİ TAKIM’A 2 YILDIZ TRANSFER

Milli Takım’a seçilen futbolcular Fatma Durak(sağda) ve Jiyan Şakar, “Hedefimiz Milli Takım’da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve iyi bir futbolcu olmak” dedi.