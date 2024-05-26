Yerlikaya’dan ‘tweet’ yanıtı: Şov değil mücadele

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta başından itibaren milletvekilleriyle bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirme toplantılarına start verdi. Sunumunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1 Haziran 2023-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında 110’u bombalı eylem olmak üzere toplam 123 terör eyleminin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, bu eylemlerin 118’inin PKK, 4’ünün DEAŞ ve 1’inin sol terör örgütleri tarafından hazırlandığına da dikkat çekti. Bölgede son 1 yılda PKK/KCK’ya yönelik 14 bin 864 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 528 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

TERÖR EYLEMİ SAYISI

Toplantıda 2016 ile 2024 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen terör eylemlerine ilişkin de karşılaştırmalı değerlendirmeler yapan Yerlikaya, “2016’da toplam 2 bin 322 eylem gerçekleştirilirken, bu rakam 2023’te 88’e 2024 yılında ise 17’ye düşmüştür” diye konuştu.

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Yaptığı sunumun ardından toplantıyı bitiren Bakan Yerlikaya’nın Doğu ve Güneydoğu toplantısında milletvekillerinden soru kabul etmemesi tepkilere neden oldu. Vekillerin bu konu hakkında Bakan Yerlikaya’ya şikâyetini iletmesi üzerine daha sonra gerçekleştirilen İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi toplantısında vekillerin gündemle ilgili sorularını cevapladı.

GÜZEL AMA DOZ AŞIMI VAR

Edinilen bilgilere göre; AK Parti AR-GE Başkanı Mustafa Şen, Yerlikaya’nın operasyon tweet’lerini gündeme getirdi. Şen, “Her gün operasyon tweet’lerinizle uyanıyoruz. Bu durum, insanların zihninde Türkiye’nin bir mafya devletine dönüştüğü algısını oluşturuyor. Bu işlerin iletişiminin yapılması güzel ama burada doz aşımı var. Sağlıkta ilaç kullanmamak ne kadar sakıncalıysa, fazla doz ilaç kullanmak da o kadar öldürücüdür” dedi.

CAYDIRICI OLUYOR

Bunun üzerine Yerlikaya “Bunları şov yapmak için değil mücadeleyi göstermek için yapıyoruz. Günün sonunda bir caydırıcılığa da sebep oluyor. Yurtdışından suç işlemeye gelen olursa hemen yakalanacağı korkusunu vermek istiyoruz. Son 5-6 ayda dünya tarafından aranan örgüt liderlerini yakaladık. Sadece, global suç örgütlerinin de Türkiye’de iş yapamayacağını göstermek istiyoruz” bilgisini verdi. Toplantıda, AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Bakan Faruk Çelik’in de “Ben Doğu’yu çok iyi biliyorum. Köy köy gezdim. Sadece güvenlik operasyonlarıyla ilgili paylaşım yapmanız bölge insanında kini artırır. Bu doğru değil” dediği öğrenildi.