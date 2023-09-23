×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İzmir#Bombalı Eylem
Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Bornova’da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 5’inin tutuklandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında yakalandılar

“MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi. Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde; el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız.”   

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#İzmir#Bombalı Eylem

BAKMADAN GEÇME!