Yerlikaya: Bizim ittifakımız hesabi değil, hasbi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beyoğlu Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Konak Cami’nde kılınan Teravih Namazı sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Yerlikaya, “Başta hain bölücü terör örgütü ve diğer tüm terör örgütlerinin hepsiyle, onların huzur ve güvenliğimizi bozmaması için, yani onların yan bakışlarına düz bakmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bölücü terör örgütü PKK’nın ne kadar aciz bir duruma düştüğünü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize diyor ki; Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksınız. Durmuyoruz, biz de Allah’ın izniyle. Artık kaynağı neresiyse; Irak’taysa Irak’ta, Suriye’de ise Suriye’de. Yerli ve milli sanayinin, savunma sanayinin bize sağlamış olduğu İHA, SİHA, İKU, daha neler var bir bilseniz. Onlarla beraber gökyüzüne bakamaz hale geldiler onlar" diye konuştu.

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"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESİNİ KESTİK"

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara da değinen Yerlikaya, “10 ayda, yani 4 Haziran’dan bugüne kadar 414, ulusal, uluslararası, yerel, bölgesel hiç dinlemedik. Ne yaptık; nefeslerini kestik, götürüp adalete teslim ettik" ifadelerini kullandı. Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatan Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için Haydar Ali Yıldız’a oy istedi. Belediye başkanlarına eskiden şehri-emin dendiğini hatırlatan Yerlikaya, “Bu güzel Beyoğlu ilçemizde, 5 yıldan beri bize şehir eminliği yapan Haydar Ali Yıldız kardeşimizi daha güçlü bir oy oranıyla, 5 yıl boyunca tekrar şehir emini yapmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

MHP SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNU DA ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) irtibat bürosunu da ziyaret etti. Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, "Bakın bizim ittifakımız hesabi değil. Hasbi bir ittifakımız var. Allah nazardan saklasın. Liderlerimiz ’Biz iriyiz, diriyiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye’yiz’ diyor. 85 milyonu kucaklıyoruz, büyük ve güçlü Türkiye için, Türkiye yüzyılı için gece gündüz demeden Allah’ın izniyle canla başla çalışıyoruz" dedi.