MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor
GeriGündem Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor
Abone Olgoogle-news

ASELSAN tarafından geliştirilen 'Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi', 500 metre yükseklikte, Türkiye- Suriye sınırında güvenliği sağlıyor. 'Karagöz', olağan dışı hareket tespit ettiğinde, hedefi termal kameralarla teşhis ettikten sonra bilgileri komuta merkezine aktarıyor.

Suriye’nin İdlib kenti ile sınır komşusu olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınırın sıfır noktasında 'Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi', üzerindeki özel donanımlı kamerayla 8 kilometrelik alanı tarayabildiği gibi operatörün tercihine göre 360 derece dönebiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 17 metre uzunluğundaki balon sistem ile 500 metre yükseklikte sınır güvenliğinin sağlanması için gözetleme yapılıyor.

YERLİ VE MİLLİ

Temmuz ayı başında sınıra konuşlandırılan 'Karagöz', olağan dışı hareket tespit ettiğinde sisteme alarm gönderiyor. Termal kameralarla hedef teşhis edildikten sonra bilgiler, komuta merkezine aktarılıyor. Yerli ve milli imkanlarla özgün olarak üretilen 'Karagöz', hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen malzemelerden üretilmesiyle dikkat çekiyor. 

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek dayanıklı yapıya sahip 'Karagöz', üzerindeki donanımlarla sürekli gözetleme ve istihbarat, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, yol trafik bilgisi toplama, orman yangını tespiti ve erken uyarı, haberleşme rölesi ve kritik tesis güvenliği görevlerini yerine getiriyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle