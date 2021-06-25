Yerli test kiti devrede: 10 saniyede %99 sonuç

Nanoteknoloji temelli ‘Diagnovir’ adlı sistem, güvenilirlik testlerini geçerek kullanılmaya başlandı. Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar, UNAM’da geliştirilen sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

ALMAN FUTBOL LİGİ İSTEDİ

“Şu anda seri üretim sürecine geçildi. Dünyanın her tarafından sisteme talep var ve kullanmak istediklerini belirtiyorlar. Özellikle COVID-19 riski büyük olan yerlerde, sonuç hemen alınabildiği için; havaalanları istiyor, üretimin durması büyük maliyetlere neden olabileceği için büyük fabrikalar istiyor. Örneğin, Alman Futbol Ligi istedi. Dünyada eşi olmayan bir sistem olduğuna inanıyoruz.”

ÖĞRENCİLERE TEST

Bilkent Üniversitesi’nin mezuniyet törenlerinden hemen önce öğrencilere ve ailelerine ‘Diagnovir’ adlı sistemle hızlı COVID-19 testleri yaptıklarını söyleyen Atalar, “Üniversitemizin mezuniyet töreni 4 bin kişilik açık bir alanda yapılıyor, 8 ayrı seansta gerçekleştirilen her törene ailelerle birlikte yaklaşık 1200 kişi katılıyor. Tören alanında bulaş açısından sosyal mesafenin yeterli olmasına rağmen bu yıl ilk kez bu sistemi kullandık” dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem nanoteknoloji temelli olarak çalışıyor. Ağızdan alınan bir sürüntü hızlı test kitine yerleştiriliyor. Eğer varsa virüs proteinleri bu kite bağlanarak optik sinyal veriyor. Örneğin pozitif olması durumunda 5-10 saniye içinde sonuç çıkıyor.”

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