Yerli cadılar bayramı

Haberin Devamı

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan, kış aylarının en soğuk günlerinde gerçekleşen ve birçok Balkan ülkesinde kutlanan ‘koleda’, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde de kutlandı. İlçenin Büyükmandıra Beldesi’nde 6 yıldan bu yana kutlanan ve geleneksel leşen ‘koleda’ için çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Geceye katılan vatandaşlar yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi. Kutlamalar öncesi evlerinde toplanan halk, korku hikâyeleri anlattı. Korku hikâyelerinin anlatılmasın ardından kabak tatlısı pişiren belde halkı, ellerinde meşalelerle evlerin camlarını da çalarak içeridekileri korkuttu. İnanca göre; evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyenler ise korkuyor.

Haberin Devamı

‘KIŞIN KASVETLİ RUHUNDAN KURTULUYORUZ’

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, etkinlikte vatandaşlarla birlikte eğlenip kötü ruhlardan arınıldığına inandıklarını belirtti.

Çölgeçen, “Bu gecede, kışın en soğuk zamanlarında makaslarımızı iple bağlayıp, kilimin altına atıp evcil hayvanlarımızın yırtıcı hayvanlardan korunduğuna inanıyoruz. Fırınlarımıza, kuzinelerimize tabaklarımızı atıp, kokusuyla kötü ve karamsar olayların olmayacağına inanıyoruz. Koledamız yaklaşık 1000 yıllık bir gelenek ve beldemizde 6 yıldır kutluyoruz. Trakya’dan katılım yüksek oluyor, vatandaşlarımızla beraber eğlenip kışın kasvetli ruhundan arınıyoruz. Kadınlarımıza da çok teşekkür ediyoruz, 2 aydan beri uğraşla bu etkinliğe hazırlandılar” dedi.

Haberin Devamı

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Ali Arda Akay (13), “İnsanları korkutacağım. Çok eğleneceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımızla beraber katılıyoruz. Makyajımı da ben seçtim, özel yaptırdım. İnsanların camlarını çalıp, kendimi gösterip kaçacağım” diye konuştu. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden gelen Agah Temurlenk de koledayı her sene coşkuyla kutladıklarını söyledi. Temurlenk, “Koleda yıllardır süre gelen bir gelenek. Bölgede tüm Trakyalıları toplayan bir etkinlik. Biz de her sene katılıyoruz” ifadelerini kullandı. Demir Kösegil de gece boyunca kötü ruhları kovacaklarını belirtti. Kösegil, “Lüleburgaz’dan geliyorum. Kötü ruhları kovmak için yapılıyor diye biliyorum. Eğleneceğimizi düşünüyorum. İnsanları korkutacağız ve eğleneceğiz” dedi.