Yerinde karar dönemi nedir? Yerinde karar döneminin ayrıntıları belli olacak

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirilen "yerinde karar" döneminde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.



Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca hafta başında "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden ilk kez paylaşılan illere göre nüfusa oranlı haftalık vaka sayıları, belirli kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasında esas olacak.



İller için 4 risk grubu belirlendi



Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.



Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.



Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.



Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.



Vaka sayısı azalan illerde normalleşme hızlandırılacak



Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.



Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

Uygulama ile "Yerinde Kararların" yol haritası belirlenecek



Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uygulamanın Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda "yerinden alınacak kararlar için hazırlık" olduğunu belirterek, "Şu an Sağlık Bakanlığı iller ya da ilçeler düzeyinde belirlenecek kriterlere göre önlemleri değerlendirecek model üzerinde çalışıyor. Bu uygulama ile bölgesel kararlar alınabilmesi için yol haritası belirlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da illerin vaka sayılarındaki son 7 günlük ortalamanın açıklanmasının "Yerinde Karar" dönemi için önem taşıdığını vurguladı.

Her il veya ilçedeki salgın seyrinin birbirinden farklılık gösterebildiğine dikkati çeken Kayıpmaz, şunları kaydetti:



"Ortalama yeni vaka sayıları, yerleşim yerlerinin sosyokültürel durumları gibi birçok değişkenden etkilenebilmektedir. Ayrıca iller ve aynı ilin içerisindeki ilçeler dahi hastalığın seyrinde aynı durumda olmayabilir. Bu veriler ve Bilim Kurulu'muzun hazırlayacağı göstergeler doğrultusunda, valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurulları, açma-kapama, kontrol önlemlerinin artırılması-azaltılması yönündeki kararları 'yerinde' alabilecektir. İllerdeki sağlık hizmetlerinin hastalarımıza yanıt verme kapasitesi de, göz önünde bulundurulacak önemli belirteçlerden biri olacaktır."