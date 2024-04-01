Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Renkli simalar ne yaptı

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‘AMİRİM’ BAŞKAN OLDU

‘Behzat Ç’ dizisindeki ‘emniyet amiri’ rolüyle tanınan CHP’nin Etimesgut adayı tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, oyların yüzde 55.7’sini alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut belediye başkanı Enver Demirel kaybeden isim oldu.

GÜLOĞLU KAYBETTİ









Düzce’de Yeniden Refah Partisi’nden seçime giren şarkıcı Davut Güloğlu, mevcut belediye başkanı AK Partili Faruk Özlü karşısında yüzde 29.5 oy alsa da kaybeden taraf oldu. Özlü dünkü seçimde yüzde 40 oy alarak ikinci kez belediye başkanı seçilirken, geçen seçime göre oyunu 7 puan düşürdü. Düzce’nin en büyük kaybedeni ise geçen seçimde 6’lı Masa adayı olarak yarışa giren İYİ Parti oldu. Geçen seçimde yüzde 28 oy alan İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5.6’ya gerilerken; CHP’li aday Mehmet Keleş yüzde 12.5 oy aldı. Geçen seçimde yüzde 21.8 oy alan MHP’nin Düzce’de oy oranını yüzde 3.7’ye düşürmesi dikkat çekti.

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DENİZLİ’NİN KIZI ÇEŞME’Yİ ALDI









Teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, İzmir Çeşme’nin yeni belediye başkanı oldu. 33 yaşındaki Lal Denizli, CHP adayı olarak girdiği yarıştan yüzde 56 oyla birinci çıktı. DEM’in yüzde 3.4 oy aldığı Çeşme’de, Cumhur İttifakının adayı MHP, oylarını geçen seçime göre yüzde 42’den yüzde 33’e düşürürken, Zafer Partisi’nin oyu yüzde 1.9’da kaldı.

HAKAN PEKER ÇOK ÜZÜLDÜ









İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker de seçimin üzülen ünlülerinden oldu. Karabük’ün Safranbolu ilçesinden seçime giren Peker’in oyları yüzde 3.5’te kalırken, kazanan yüzde 47 oyla CHP’li Elif Köse oldu.

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MAÇOĞLU % 8’DE KALDI



Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Mehmet Fatih Maçoğlu, geçen seçimde Tunceli Belediye Başkanlığı’nı yüzde 33 oy oranıyla kazanırken, bu seçimde İstanbul Kadıköy’de yüzde 8.82 oy aldı. Kadıköy’ü CHP’nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 68.65 oyla kazandı. AK Parti adayı Veli Arslan ise yüzde 12.83’de kaldı.

İŞÇİYE RAĞMEN KAYBETTİ









Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, seçimin en çok üzülen isimlerinden oldu. Baş, işçi memleketi Kocaeli Gebze’de Cumhur İttifakı’nın adayı ve mevcut belediye başkanı AK Partili Zinnur Büyükgöz’e yenildi. Büyükgöz geçen seçime göre yaklaşık 13 puanlık erimeyle oylarını yüzde 38.6’ya düşürürken, CHP’nin aday çıkarmadığı ilçede Erkan Baş’ın oyu yüzde 18’de kaldı. Gebze’de en çok oyu alan ikinci parti ise yüzde 20 oy oranıyla İYİ Parti oldu.

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TELEVİZYONCULAR KAZANAMADI

Ünlü televizyoncu Mesut Yar, Muğla Datça’da bağımsız belediye başkan adayı olarak girdiği seçimi kaybetti. Datça’nın kazananı yüzde 46 oy oranıyla CHP’li Aytaç Kurt oldu. Ankara Çankaya’dan TİP adayı olarak seçime giren televizyoncu İrfan Değirmenci de CHP’li Hüseyin Can Güner karşısında kaybeden isim oldu. Değirmenci’nin oy oranı yüzde 5.9’da kalırken; CHP, 8 puanlık kayba rağmen yüzde 65.8 ile seçimin kazananı oldu.