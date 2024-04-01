Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Oy veren denize koştu

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Antalya’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan vatandaşlar, soluğu sahilde aldı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlardan bazıları denize girerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Oyunu kullandıktan sonra denize geldiğini belirten Ali Köprü, “İlk işim sabah erken kalkarak oyumu kullanmaya gitmek oldu. Sonra sahile geldim” dedi.



KLEOPATRA PLAJI DOLDU

Alanya’da da ünlü Kleopatra Plajı öğle saatlerinden itibaren doldu. Oy kullanan seçmenlerin yanı sıra yerli ve yabancı tatilciler plaja geldi. Tatilciler denize girip güneşlenirken, sahilin tadını çıkaran çocuklar sıcak havada su ve kumla oynayıp, eğlendi.

GÜMBET SAHİLİNE AKIN

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da oylarını kullanan vatandaşlar plajlara akın etti. Vatandaşlar özellikle Gümbet sahilini tercih etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Bodrum’da halk güzel havanın tadını çıkardı.