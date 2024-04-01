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Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Hatay'da AK Partili Mehmet Öztürk seçildi... İşte ilçelerde kazananlar

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#Hatay#AK Parti#CHP
Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Hatayda AK Partili Mehmet Öztürk seçildi... İşte ilçelerde kazananlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 08:23

Hatay'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. İlçelerde ise AK Parti 8, CHP 4, MHP, BBP ve TİP 1'er başkanlık kazandı.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 78 bin 130 seçmeni olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçti.

Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Hatayda AK Partili Mehmet Öztürk seçildi... İşte ilçelerde kazananlar

Resmi olmayan sonuçlara göre Altınözü Belediyesi'ni AK Parti'li Rifat Sarı, Antakya Belediyesi'ni AK Parti'li İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi'ni AK Parti'li Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi'ni AK Parti'li Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi'ni AK Parti'li Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi'ni AK Parti'li Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi'ni MHP'li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi'ni CHP'li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi'ni BBP'li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi'ni CHP'li Sami Üstün, Defne Belediyesi'ni CHP'li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi'ni CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ Belediyesi'ni TİP'li Emrah Karaçay kazandı. 

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#Hatay#AK Parti#CHP

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