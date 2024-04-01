Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Güvenlik personeli iddialarına cevap

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Açıklamada şunlar aktarıldı:

“Anayasa’nın 67. Maddesi’nin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrasında da; ‘Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar’ denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiştir. Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir. Bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz.”

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YSK: KAYITLI OLMAYAN SEÇMEN OY KULLANAMAZ



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de özellikle doğu illerinde bazı güvenlik görevlilerinin kayıtlı olmadığı yerde oy kullandıkları iddialarını yalanladı. Yener, “Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar da kurul önüne gelen tüm sorunları cevaplandırmış ve seçimle ilgili tüm hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır” dedi.