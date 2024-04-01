Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Denizli'de CHP’li Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı... İşte ilçelerde kazananlar

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Denizli'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi. İlçelerde ise CHP 15, AK Parti 3, Yeniden Refah Partisi ise seçimi önde tamamladı.

Merkezefendi'de CHP'li Şeniz Doğan, Pamukkale'de CHP'li Ali Rıza Ertemur, Acıpayam'da CHP'li Levent Yıldırım, Tavas'ta CHP'li Kadir Tatık, Çivril'de CHP'li Semih Dere, Bekilli'de CHP'li Önder Demir, Çal'da CHP'li Ahmet Hakan, Güney'de CHP'li Mehmet Ali Eraydın, Buldan'da CHP'li Mehmet Ali Orpak, Sarayköy'de CHP'li Mehmet Salih Konya, Honaz'da CHP'li Yüksel Kepenek, Çardak'ta CHP'li Ali Altıner, Serinhisar'da CHP'li Osman Kılıç, Kale'de CHP'li Erkan Hayla, Bozkurt'ta CHP'li Birsen Çelik, Çameli'de AK Parti’li Cengiz Arslan, Baklan'da AK Parti’li Yusuf Gülsever, Babadağ'da AK Parti’li Murat Kumral ve Beyağaç'ta ise Yeniden Refah Partili Sezayi Pütün seçimin galibi oldu.

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BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, 01 Ağustos 1974 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Denizli Barosu'na bağlı avukat olarak çalıştığı yıllarda turizm sektöründe aile şirketi kurdu. 2010-2012 yılları arasında CHP Denizli İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan Çavuşoğlu, şu an mevcut CHP Parti Meclisi Üyesi olup Örgüt ve Örgütlenme Koordinatörü görevindedir.