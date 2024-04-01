Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Başkent ikinci kez ‘Mansur Başkan’ dedi

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2019 seçimlerinde CHP’ye geçen başkent Ankara, bu seçimde de ‘Devam’ dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olan mevcut başkan Mansur Yavaş seçimi 25 puan farkla kazandı. Cumhur İttifakı’nın adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un aldığı oy yüzde 32.81’de kaldı. AK Parti ve MHP, bu seçimde belediye meclis üyeliğindeki çoğunluğunu da kaybetti. AK Parti, belediye meclis üyeliğinde 2019’da yüzde 41.02, MHP ise yüzde 7.13 oy alarak toplamda her iki partinin oy oranı yüzde 48.15 olmuştu. Ancak bu seçimde, her iki partinin aldığı toplamda yüzde 35.59’luk oy oranı ile belediye meclis üyeliğindeki çoğunluğu almaya yetmiyor.

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TİRYAKİ YENİDEN ALTINDAĞ’DA

AK Parti, Ankara’da mevcut başkanını değiştirdiği Altındağ’ı ise yeniden kazandı. Ancak, Altındağ’da 2019’a göre yaklaşık 14 puan kaybeden AK Parti’nin adayı eski belediye başkanı Veysel Tiryaki yeniden başkan oldu. AK Parti, Akyurt, Bala, Çubuk, Evren, Kızılcahamam, Pursaklar ve Sincan da mevcut belediye başkanlarıyla yarışı önde bitirdi.

KEÇİÖREN’DE BEKLENMEYEN TABLO

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllarca oturduğu ve AK Parti’nin en önemli kalesi olan Keçiören’de tablo beklenmedik bir şekilde değişti. CHP’nin adayı Mesut Özarslan Keçiören’in yeni belediye başkanı oldu.

ÇAMLIDERE’DE BAĞIMSIZ SÜRPRİZİ

AK Parti’den başvuran ancak aday gösterilmeyen ve seçime bağımsız olarak giren Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanı seçildi. Ceylan, Ankara’da daha önce İl Özel İdare Genel Sekreterliği yapmıştı ve son olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda da başkanlık görevini yürütmüştü.

MHP’Lİ BAŞKANLAR CHP’DEN KAZANDI

Gölbaşı ve Polatlı’daki mevcut MHP’li belediye başkanlarını aday gösteren CHP, MHP’den bu ilçeleri almayı başardı. Etimesgut’ta ise AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin mevcut belediye başkanı Enver Demirel’i desteklemişti. Ancak, MHP bu ilçede seçimi CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu’na kaybetti. Yine AK Parti’nin ittifak kapsamında ilk kez bu seçimde MHP’ye verdiği Kalecik’te de kazanan CHP oldu.

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MANSUR YAVAŞ: 6 MİLYON TEK YÜREK OLACAĞIZ

Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlarla kutlama yapan Mansur Yavaş, özetle şu mesajları verdi: “Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllülerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimde de asıl kahramanlarımız sizler, isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak, bir kaldırım taşını bile eksik bırakmayacak şekilde çalışan, başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakârlıkta bulunan Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum. Nasıl selde, yangında, depremde ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardımına koştuysak, şu andan itibaren hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız. Bu seçimin kaybedeni bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşerilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankara’nın helal oylarıyla tüm Türkiye’de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Ankara’da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara’da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. O milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı. Yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

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SANDIĞINDA BİRİNCİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullandı. Yavaş’ın oy verdiği 4101 numaralı sandıkta 279 oy kullanıldı ve bunlardan 4’ü geçersiz sayıldı. 275 geçerli oydan Yavaş’a 236 oy, AK Parti adayı Turgut Altınok’a 28 oy çıktı.

TURGUT ALTINOK: SAYGI DUYARIZ HAYIRLI OLSUN

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da seçim sonucuna ilişkin, “Hayırlı olsun. Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun” dedi.

SANDIĞINDAN YAVAŞ ÇIKTI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Keçiören Kocatepe İlkokulu’nda kullandı. Altınok’un oy verdiği 4382 numaralı sandıkta 264 seçmen oy kullandı, oyların 256’sı geçerli sayıldı. Sandıktan CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a 136, Altınok’a 98 oy çıktı.

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İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE DENGELER NE OLDU

ESKİŞEHİR’DE ADAY DEĞİŞTİ PARTİ DEĞİŞMEDİ

Eskişehir’de 25 yıl aralıksız olarak koltuğunu koruyan Yılmaz Büyükerşen’in CHP’den tekrar aday gösterilmemesi tartışmalara neden olmuştu. Ancak Eskişehir’de CHP açısından tablo değişmedi. CHP’nin adayı Ayşe Ünlüce yüzde 49.1 oy oranıyla ipi göğüsledi. AK Parti’nin adayı mevcut Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise yüzde 39.2 oranında oy aldı.

KONYA AK PARTİ’YLE DEVAM

Konya’da AK Parti’nin oy oranında düşüş yaşanmasına rağmen büyükşehirde seçimi AK Parti’nin adayı Uğur İbrahim Altay önde bitirdi. Ancak Konya’nın ilçelerinde ise tablo değişti. 2019 seçimlerinde Konya’da sadece Tuzlukçu ilçesini kazanan CHP, bu seçimlerde Tuzlukçu’nun yanı sıra 5 ilçeyi (Ereğli, Cihanbeyli, Hadim, Seydişehir, Akşehir) daha kazandı. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi de Konya’da 4 ilçe (Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Yunak) kazandı.

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AFYON’DA KÖKSAL ÖNDE BİTİRDİ

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’in, 6 Mart’ta yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili sözleri CHP içinde tartışmalara yol açmıştı. Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” demişti. Köksal, bu seçimlerde oyların yüzde 50.5’ini alarak Afyon’da seçimi kazanan isim oldu.

DÜZCE AK PARTİ DEDİ

Düzce’de AK Parti Faruk Özlü, belediye başkanı oldu. Partililer ve vatandaşlar Özlü’nün seçilmesinin ardından Düzce Belediyesi binası önünde kurulan ramazan etkinlik çadırında toplanarak kutlama yaptı. İlçelerde ise AK Parti 4, MHP 3 ve CHP belediye başkanlığı kazandı. Kazanan adayların isimleri şöyle: Düzce merkezde AK Partili Faruk Özlü, Yığılca’da AK Partili Selami Savaş, Gümüşova’da AK Partili Kenan Sübekçi, Çilimli’de AK Partili Yılmaz Yıldız, Gölyaka’da MHP’li Muzaffer Coşkun, Cumayeri’nde MHP’li Mustafa Koloğlu ve Kaynalı’da MHP’li Eftal Altundal, Akçakoca’da CHP’li Fikret Albayrak seçildi.

KIRIKKALE’DE AÇIK ARA FARK

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin birinci parti olarak seçimleri kazandığı Kırıkkale’de bu seçimlerde şaşırtan bir sonuç çıktı. CHP’nin adayı Ahmet Önal oyların yüzde 51.2’sini alarak seçimi önde tamamladı. Kesin olmayan sonuçlara göre Önal’ın en yakın rakibine 30 puan fark attığı görüldü.

NEVŞEHİR’İ İYİ PARTİ ALDI

Oy oranlarında büyük bir düşüş yaşayan İYİ Parti, il bazında sadece Nevşehir Belediyesi’ni kazandı. Rasim Arı, İYİ Parti’den girdiği seçimlerde yüzde 52.1 oy alarak Nevşehir Belediyesi’nin yeniden belediye başkanı oldu. AK Parti’nin daha önce Nevşehir Belediye Başkanı iken görevden alınan Arı, daha sonra partiden istifa etmişti.

YOZGAT YENİDEN REFAH’TA

AK Parti’nin İç Anadolu’daki kaleleri arasında yer alan Yozgat’ta da değişim yaşandı. Daha önce AK Parti’nin Yozgat belediye başkanlığını yapan Kazım Arslan, bu seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu. Arslan oyların yüzde 37’sini alarak Yozgat’ta seçimi birinci olarak tamamladı.