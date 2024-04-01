Yerel Seçim Sonuçları 2024 | 81 ilden 11'ini kadınlar yönetecek... İşte kazanan isimler

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Türkiye dün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. 81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı arttı. Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek. İşte kazanan kadın belediye başkanları...

5 BÜYÜKŞEHİR'E KADIN BAŞKAN

AYDIN - ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

Aydın'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu seçildi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu. 03 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın Belediye Başkanı seçilerek kentin ilk kadın belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.

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Aydın Seçim Sonuçları

DİYARBAKIR - AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK

Diyarbakır'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi.

AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK KİMDİR?

Ayşe Serra Bucak Küçük,1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1995 yılında İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Küçük, 2006 yılında Almanya'da Köln Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2006-2011 yıllarında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü, 2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık ve meclis üyeliği yapan Küçük, 2016-2022 yıllarında çocuk ve kadın alanlarında sosyal çalışmacı olarak çalışmalar yürüttü. Küçük, evli ve 2 çocuk annesidir.

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Diyarbakır seçim sonuçları

ESKİŞEHİR - AYŞE ÜNLÜCE

Eskişehir’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili olan eşi Aydın Ünlüce'yi geçen yıl mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ünlüce, Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Türk Telekom A.Ş. ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde hukuk müşaviri olarak görev alan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 1'inci Hukuk Müşaviri oldu. 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevine getirilen Ünlüce, 2024 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa etti.

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Eskişehir seçim sonuçları

GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN

Gaziantep'te 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Fatma Şahin yeniden seçildi.

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 1966’da Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı. 2002 seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. TBMM'de 22, 23 ve 24’üncü dönem milletvekili olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. 61’inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan Fatma Şahin, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, bugün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 3'üncü kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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Gaziantep seçim sonuçları

TEKİRDAĞ - CANDAN YÜCEER

Tekirdağ'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen ilk kadın oldu.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 1973 yılında Malatya'da doğdu. İlköğrenimini Ankara Güven İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Ankara Güven Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yüceer, Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda hekim olarak çalıştı. Ardından işyeri hekimi olarak görev yaptı. 24-25-26 ve 27'nci dönem CHP Tekirdağ Milletvekili olarak seçilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

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Tekirdağ seçim sonuçları

HANGİ ŞEHİRLERDE KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI KAZANDI?

Ağrı: Hazal Aras, DEM Parti

Afyonkarahisar: Burcu Köksal, CHP

Batman: Gülüstan Sönük, DEM Parti

Bilecik: Melek Mızrak Subaşı, CHP

Edirne: Filiz Gencan Akın, CHP

Siirt: Sofya Alağaş, Dem Parti

İLÇELERDE KAZANAN KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI

İSTANBUL

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP

Üsküdar: Sinem Dedetaş, CHP

Maltepe: Esin Köymen, CHP

ANKARA

Akyurt: Hilal Ayık, AK Parti

İZMİR

Çeşme: Lal Denizli, CHP

Foça: Saniye Fıçı, CHP

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay, CHP

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, CHP

Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal, CHP

Kınık: Sema Bodur, CHP

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP

Selçuk: Filiz Ceritoğlu, CHP

ADANA

Seyhan: Oya Tekin, CHP

ANTALYA

Akseki: İlkay Akca, CHP

Korkuteli: Saniye Caran, CHP

İbradı: Hatice Sekmen, AK Parti