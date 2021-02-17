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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Yere yatırıp böyle dövdüler! Görenler şok oldu

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Giresun'da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeği ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay görüntülendi.

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  • Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar
  • Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar
  • Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar
  • Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülerde birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.

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