Yer: Kayseri... Kimi derin dondurucudan, kimi bazadan, kimi tünelden çıktı

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılı içerisinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalarda, “adam öldürme” suçundan 38, “yağma” suçundan 162, “cinsel” suçlardan 125, “hırsızlık” suçundan bin 983, “yaralama” suçundan bin 10, “dolandırıcılık” suçundan 429, “fuhşa teşvik etme” suçundan 25, “6136 SKM” suçundan 107, “Narkotik” suçlardan 54, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 98, “kaçakçılık” suçlarından 17 ve diğer suçlardan 2 bin 469 kişi olmak üzere toplamda 6 bin 517 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası olanlar ise 10-15 yıl arası 108, 15-20 yıl hapis cezası olan 44 kişi, 20-25 yıl hapis cezası olan 12 kişi ve 25 yıl üzeri hapis cezası olan 16 kişi olarak belirtildi. Yakalanan 6 bin 517 kişiden 2 bin 599’u ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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DERİN DONDURUCUNUN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlardaki dikkati ise suçlulara geçit vermedi. Operasyonlarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.

HIRSIZ ÇATIDAKİ BÖLMEDE YAKALANDI

Özellikle 'hırsızlık' suçundan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 adreste 35 ekipten oluşan 101 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak "Pençe" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. adlı kadın, çatı katında yaptırdığı özel bölmede kıskıvrak yakalandı.

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HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN SUÇLU ÇIKTI

Ekipler haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiple çalışma yaptı. 'Hırsızlık' suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin (30) Ziyagökalp Mahallesindeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada şahsın lavabonun havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti ve kıskıvrak yakaladı.

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI TÜNELDE YAKALANDI

Hakkında 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde eve giren ekipler, şüpheli İ.C.'yi bulamadı. Odaları arayan ekipler, burada tünel şeklinde kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alanı kontrol eden ekipler, evin içerisinden dışarıya kaçmak için kazılan tüneli gördü. Yaklaşık 10 metrelik tünelin içerisinde arama yapan çıkışı olmayan kazıda İ.C., saklanırken yakaladı.

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BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 3 ayrı binanın eklentileri içinde 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'birden faza kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'yı yakalamak için Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakaladı.