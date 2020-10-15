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Halil İbrahim KARABIYIK/DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Yer İzmir… Görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar!

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizde hareketsiz halde caretta caretta olduğu fark edildi. Yapılan incelemede kaplumbağanın öldüğü anlaşılırken, vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine hiçe sayıp, fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. 

Bostanlı Mahallesi'nde, saat 20.00 sıralarında sahil kenarında yürüyüş yapanlar, denizde caretta caretta olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekiplere sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, öldüğü belirlenen caretta caretta denizden çıkarıldı. Kaplumbağanın çıkarıldığını gören çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyebilmek için bir anda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, kaplumbağayı uzun süre inceledi. 

Yer İzmir… Görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Yer İzmir… Görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar


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