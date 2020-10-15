Yer İzmir… Görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar!

Bostanlı Mahallesi'nde, saat 20.00 sıralarında sahil kenarında yürüyüş yapanlar, denizde caretta caretta olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekiplere sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, öldüğü belirlenen caretta caretta denizden çıkarıldı. Kaplumbağanın çıkarıldığını gören çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyebilmek için bir anda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, kaplumbağayı uzun süre inceledi.







