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Yer: İstanbul! Minibüsün önünü kesip şoföre yumruklar savurdu

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#İstanbul#Beylikdüzü#Trafik Kavgası
Yer: İstanbul Minibüsün önünü kesip şoföre yumruklar savurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 16:19

Beylikdüzü'nde minibüsün önünü keserek sürücüyü darp eden trafik magandası korku saçtı. Şoföre hakaretler ederek minibüse de vuran şahsın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün gece Beylikdüzü E-5 yanyolda meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, aracıyla seyir halindeki bir minibüsün önünü kesti. Minibüsün ön penceresine gelen şahıs, sürücüye hakaret etmeye başladı. Şahsın sinirlenme sebebinin minibüs sürücünün yol ortasında yolcu alması olduğu iddia edilirken, minibüs şoförü öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

Yer: İstanbul Minibüsün önünü kesip şoföre yumruklar savurdu

Şoföre hakaretlerine devam eden şahıs, diğer yolcuların uyarısına aldırmadan sürücüye yumruk atmaya başladı. Bir süre daha vurmaya devam eden adam, minibüs sürücüsüne gitmesini söyledi. Kafasını pencereden uzaklaştıran şahıs, bu sefer de araca vurmaya başladı. Minibüsteki vatandaşlar olanları korku ile izlerken, olay şoförün olay yerinden ayrılması ile son buldu. Yaşananlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Yer: İstanbul Minibüsün önünü kesip şoföre yumruklar savurdu

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#İstanbul#Beylikdüzü #Trafik Kavgası

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