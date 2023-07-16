Yer: İstanbul! Minibüsün önünü kesip şoföre yumruklar savurdu

Haberin Devamı

Olay, dün gece Beylikdüzü E-5 yanyolda meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, aracıyla seyir halindeki bir minibüsün önünü kesti. Minibüsün ön penceresine gelen şahıs, sürücüye hakaret etmeye başladı. Şahsın sinirlenme sebebinin minibüs sürücünün yol ortasında yolcu alması olduğu iddia edilirken, minibüs şoförü öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

Şoföre hakaretlerine devam eden şahıs, diğer yolcuların uyarısına aldırmadan sürücüye yumruk atmaya başladı. Bir süre daha vurmaya devam eden adam, minibüs sürücüsüne gitmesini söyledi. Kafasını pencereden uzaklaştıran şahıs, bu sefer de araca vurmaya başladı. Minibüsteki vatandaşlar olanları korku ile izlerken, olay şoförün olay yerinden ayrılması ile son buldu. Yaşananlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haberin Devamı