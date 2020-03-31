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İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Yer İstanbul... Bu fotoğraftan hemen sonrası inanılmaz!

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Yer İstanbul... Bu fotoğraftan hemen sonrası inanılmaz!
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AVCILAR'da  koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla ‘Evde kal’ çağrıları yapılmasına rağmen bir kaç kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin dezenfekte yaptığı parkta, çalışma biter bitmez gazete kağıdıyla kuruttukları banklarda oturmaya devam ettiler. 

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  • Avcılarda parktaki dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
  • Avcılarda parktaki dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
  • Avcılarda parktaki dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
  • Avcılarda parktaki dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İBB ekipleri koronavirüse karşı meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvarları dezenfekte ediyor. Avcılar, Emekliler Parkı’nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı. Buradaki bank ve masalar etrafında oturaranlar görevlilerin ellerindeki hortumlarla bölgeyi yıkayacağını görünce kısa sürede buradan uzaklaştı. Görevliler hortumla dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak uzaklaşırken kısa süre sonra tekrar gelenler, bankları gazete kağıdıyla kurutarak oturmaya devam ettiler.

Parktaki dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
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