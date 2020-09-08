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DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Yer Hatay... Evinde ölü bulundu, cenazesi vinçle çıkartıldı...

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde ölü olarak bulunan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın (55), cenazesi vinç yardımıyla evinden çıkartıldı.

İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi’nde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları tarafından durum polise bildirildi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Altındağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünün üzerinden 3-4 gün süre geçtiği belirlenen Altındağ'ın cenazesi, fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayınca, mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evden çıkarıldı.

 

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