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Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Yer: Bodrum... Sörfçünün zor anları! Dakikalarca yardım bekledi

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Bodrum’da sörf yapan bir kişinin zor anları kameralara yansıdı. Sörf tahtasının üzerinde düşen sörfçü dakikalarca yardım bekledi.

Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargıcık koyunda sörf yapan bir sporcu deniz ortasında mahsur kaldı. Sörf tahtasından düşen sporcu önce rüzgarı ayarlayarak sörfü hareket ettirmeye çalıştı. Bir türlü sörf tahtasının üzerinde duramayan sporcu, sörfü hareket ettirmek için defalarca deneme yaptı.

Yer: Bodrum... Sörfçünün zor anları Dakikalarca yardım bekledi

Her seferinde başarısız olan sörfçü daha sonra bitkin düştü. Karadakilere el sallayarak yardım isteyen sporcuyu kimse görmeyince tekrar sörfü hareket ettirmeye çalıştı. Tekrar tekrar denize düşen sporcu sonunda rüzgarın yönünü bularak sörf tahtasını hareket ettirmeyi başardı. Güçlükle de olsa karaya çıkan sporcu rahat nefes aldı.

Yer: Bodrum... Sörfçünün zor anları Dakikalarca yardım bekledi

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