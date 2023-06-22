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Yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı ele geçirildi

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#Ağrı#Doğubeyazıt#Yakıt Tankı
Yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 16:24

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde TIR parkında yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu.

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Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel ekibi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden İran'a giden kara yolu üzerindeki bir TIR parkına operasyon düzenledi.

Yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı ele geçirildi

Yapılan aramada 5 litre kaçak akaryakıt, 1 adet 80 tonluk yer altı tankı, bin litrelik 4 akaryakıt tankı, 20 litrelik 120 plastik bidon, 2 akaryakıt dolum pompası ve 3 akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 

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#Ağrı#Doğubeyazıt#Yakıt Tankı

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