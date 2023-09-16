×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yer Adana... 7 bin 500 yıllık antik kentte hazine bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#Anavarza Antik Kenti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 20:01

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmasında içinde sikke, altın ve ziynet eşyalarının yer aldığı küp bulundu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Haberin Devamı

Adana'da UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile büyük bir heyecan yaşandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yer Adana... 7 bin 500 yıllık antik kentte hazine bulundu

Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Haberin Devamı

Yer Adana... 7 bin 500 yıllık antik kentte hazine bulundu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kozan#Anavarza Antik Kenti

BAKMADAN GEÇME!