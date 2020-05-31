Yenilenebilir Enerji nedir? Yenilenebilir enerji türleri ve kaynakları

Kendini hızlı şekilde yenileyen ve sürekli olarak enerji imkanı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları, dünyanın geleceğini oluşturmaktadır. Özellikle fosil yakıtlarının sürekli olarak azalması ve dünyaya da ciddi oranda zarar teşkil etmesi sebebiyle, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında araştırma ve çalışmalar daha çok yoğunlaşmış durumda. Temiz bir enerji kaynağı olarak doğayı kirletmeyen, sağlıklı şekilde farklı enerji türlerinden kazanım imkanı sağlayan bu sistem, pek çok değişik seçenek üzerinden gerçekleşmektedir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Enerji üretimi konusunda doğal süreçlerden faydalanmak suretiyle, değerlendirilen kaynakların tükenme hızından daha hızlı biçimde kendini yenileyen enerjilere yenilenebilir enerji denmektedir. Bu konuda doğa birçok farklı olanağı her gün sunmaktadır. Çevreye verilen zararlar minimum seviyeye indirmek ve sürdürülebilir enerji kaynakları değerlendirmek, gelecek nesillere de daha sağlıklı bir dünya yaratma imkanı sağlıyor.

Enerji kaynaklarını tehlikeye atmadan ihtiyaç duyulan enerjiyi üretmek amaçlı, farklı sistemler ve yöntemler üzerinden elde edilen enerji sürdürülebilir enerjidir. Genellikle doğanın kendisini yenilemesi ile kazanılmış olan güçlü enerji kaynakları olarak da öne çıkıyor. Doğanın değişik noktalarında farklı sistemler ile beraber elde edilen bu enerjiler, başta elektrik enerjisi olmak üzere ısı ve daha birçok değişik enerji kapsamında değerlendirilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Türleri

Farklı yöntemler ile beraber öne çıkan ve kullanılan birçok değişik yenilenebilir enerji türü bulunmaktadır. Bu türlerin kaynakları değişkenlik gösterir. Özellikle bazıları oldukça yüksek oranda enerji imkanı sağlarken bazıları yeterli değildir. Ancak söz konusu fosil yakıtlarının doğayı tehdit etmesi ve bitme durumu olduğunda, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha yüksek noktaya ulaşmaya devam ediyor. Bu konuda dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de kullanılan belli başlı bazı yenilenebilir enerji türleri bulunmaktadır.

- Güneş enerjisi,

- Rüzgar enerjisi,

- Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi,

- Jeotermal enerji,

- Biyokütle enerjisi,

- Deniz ve okyanus üzerinden dalga enerjisi,

- Hidrojen enerjisi,

- Gelgit enerjisi,

Sürdürülebilir bu enerji türlerinin her birinin kaynakları değişkenlik göstermektedir. Ancak ortak olarak ise enerjinin kullanımından daha hızlı şekilde kendisini yenilemesidir. Sürdürülebilir olması, düşük maliyet olanağı tanıması ve dünyayı koruması sebebiyle bu kaynaklar günümüze daha da önemli hale gelmiş durumda.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Özellikle Türkiye jeolojik ve engebeli coğrafi yapısı ile beraber yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda farklı kaynaklar üzerinde değişik yöntemler, sistemler ve tesisler ile üretilen enerji kaynakları, temiz bir çevre ve dünya anlayışını en iyi şekilde temsil etmektedir.

Bu doğrultuda güneş panelleri ile beraber güneşten gelen ışınlar fotovoltaik denen sistem üzerinden elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Aynı zamanda biyokütle enerjisi tarım ve hayvancılık ile beraber birçok atık ve çöpün yakıt olarak kullanılması eşliğinde, yenilenebilir kaynak sunmaktadır. Rüzgar enerjisi ise özel türbinleri ile beraber Pervane üzerinden elektrik enerjisi üretiyor.

Dalga enerjisi ise denizin değişik bölümlerini yerleştirilen sistemler üzerinden, dalganın yarattığı basınç ile beraber hareket enerjisini mekanik ve elektrik enerjisine dönüştürme olanağıyla desteklenmektedir. Bu şekilde diğer bütün kaynaklar da yenilenebilir enerji imkanı tanımaktadır. Türkiye'nin dört bir tarafında kurulmuş olan tesisler ve sistemler ile beraber yenilenebilir enerji kaynakları elektrik başta olmak üzere birçok farklı enerjiye dönüşmektedir.