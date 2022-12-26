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Yenikapı’da Büyük Alevi kurultayı

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#İstanbul#Yenikapı#Kurultay
Yenikapı’da Büyük Alevi kurultayı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı'nda sonuç bildirgesi okunarak cemevlerine ibadethane statüsü gibi talepler dile getirildi. 

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Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ‘Laik ve Demokratik Türkiye İçin Büyük Alevi Kurultayı’ gerçekleştirildi. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Demokratik Alevi Derneği'nce düzenlenen kurultaya parti temsilcileri, Madımak'ta hayatını kaybedenlerin aileleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİLDİRGEDE YER ALAN TALEPLER

Açıklanan bildirgede yer alan talepler şöyle sıralandı:

- Cemevlerinin ibadethane statüsünün kabul edilmesi,

- Zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, eğitimin dinselleştirilmesinden vazgeçilmesi,

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tasfiyesine dönük adımların atılmaya başlanması,

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- Gerek kamu kaynaklarının ve gerekse kamu kadrolarının liyakat, adalet ve eşitlik ilkelerine göre dağılımı,

- Madımak'ın utanç müzesi yapılması,

- Alevilere karşı işlenen nefret suçlarının açığa çıkarılması ve hukuki tedbirlerin alınması,

- Alevilere karşı yapılmış olan kıyım, katliam ve asimilasyon uygulamalarıyla yüzleşilmesi,

- Kutsal mekanlara yönelik yağma, talan ve el koyma girişimlerine son verilmesi,

- Alevi yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesinden vazgeçilmesi ve değiştirilen yerlerin isimlerinin iade edilmesi,

- Alevi inancında özel yeri olan günlerin resmi tatil edilmesi,

- Kamusal yayıncılığın ayrımcılıktan arındırılması ve 

- Eşit yurttaşlığı içeren yeni bir anayasanın yapılması.

 

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