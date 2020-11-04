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AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Geçici olarak yolcu alımına kapatılan Yenikapı metro istasyonu açıldı

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Geçici olarak yolcu alımına kapatılan Yenikapı metro istasyonu açıldı
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M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştı. Sorunun giderilmesinin ardından istasyon yeniden açıldı.

Enerji kesintisi nedeniyle geçici olarak yolcu alımına kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun yolcu alımına açıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu yolcu alımına açılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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