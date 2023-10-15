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Yenikapı-Hacıosman metro hattında kadın yolcuya yumruk attı

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#İstanbul#Metro#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 16:17

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman seferi yapan M2 metro hattında iddialara göre bir şahısın, tartıştığı kadın yolcuya yumruk atması sonrası gerginlik yaşandı. Yumruk atan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

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Olay, dün saat 18.50 sıralarında M2 Metro hattının Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. İddialara göre metroda Yenikapı yönüne doğru yolculuk yapan erkek şahısla bir kadın bilinmeyen bir nednele tartıştı. Tartışma sonucu erkek, kadın yolcuya saldırarak yumruk attı. Olayı gören vatandaşlar saldırgan şahsı metro kapısına önüne çekerek kadından uzaklaştırdı. Şişli-Mecidiyeköy durağına gelindiğinde saldırgan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şahıs, araya giren vatandaşlar sayesinde metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu.

Saldırgan adama yönelik linç girişimi bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine metronun güvenlik görevlisi ve polis ekipleri çağrıldı.

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#İstanbul#Metro#Kavga

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