Yeniden yaşam için ekosistem onarımı şart

Ege ve Akdeniz’in ciğerlerini yakan orman yangınlarının ekolojik sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Yangınlarda zarar gören türleri ve biyolojik çeşitliliği araştıran Doğa Koruma Merkezi Bilim Kurulu üyesi ve ODTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Can Bilgin boz ayı, yabankeçisi, karakulak, oklu kirpi gibi memeli türlerinin popülasyonlarının yangınlardan ciddi zarar görmüş olabileceğini belirtti.

59 KELEBEK TÜRÜ ETKİLENDİ

Kuş uzmanı Süleyman Ekşioğlu ise yanan bölgelerde önemli bir yayılış gösteren Anadolu sıvacısı, aksırtlı ağaçkakan, balık baykuşu, kızıl akbaba, arı şahini gibi nesli tehlike altında ve bu bölgede önemli popülasyonları olan kuş türlerinin yaşam ortamı ihtiyaçlarının karşılanacağı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Kelebek uzmanı Dr. Evrim Karaçetin, Doğa Koruma Merkezi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün 2014-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği Sistematik Koruma Planlaması çalışmasına göre, gerçekleşen yangınlarda 59 kelebek türünün etkilendiğini belirtti. Bu türlerden özellikle yalancı Apollo, çitlembik kelebeği, karaağaç nimfalisi, oryental orman fisto kelebeği ve Osmanlı ateşinin önemli olduğunu anlattı.

SADECE AĞAÇ DİKMEK YANLIŞ

Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı, ekolog Dr. Uğur Zeydanlı, “Yanan alanlar, türler ve biyolojik çeşitliliğin diğer unsurları da göz önünde bulundurularak ‘ekosistem onarımı’ yaklaşımı ile ele alınmalı. Sadece ağaçlara ve ağaç dikmeye odaklanmak yapılabilecek en büyük ekolojik yanlış olacaktır. Ekosistem onarımı, herhangi bir sebepten tahrip olmuş bir alanın, tür kompozisyonu, yapısal özellikleri, ekosistem dinamikleri ve ekosistem hizmetleri açısından orijinal haline dönüştürülmeye çalışılması olarak tanımlanabilir” dedi.

EKOSİSTEM ONARIMI NASIL YAPILIR?

Ekolog Dr. Uğur Zeydanlı yapılması gerekenleri sıraladı:

1) Kızılçam ormanları ve makiler kendilerini yenileyebilen sistemlerdir. Ağaçlandırma yapılmamalıdır.

2) Makilik alanlar kızılçamla ağaçlandırılmamalıdır. Makiler, biyolojik çeşitlilik açısından en önemli ekosistemlerdir.

3) Nadir ve tehlike altındaki türlerin popülasyonları iyileştirilmeli, bu türlerin yaşam ortamı sağlanmalıdır.

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