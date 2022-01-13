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Yeniden uçamayabilir

#Afyonkarahisar#Puhu#Kuş
Yeniden uçamayabilir

Afyonkarahisar kırsalında kanadından yaralı kuşu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi.

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Gelen ekipler kuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan baykuşgiller familyasından puhu olduğunu belirledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedaviye alınan puhuyla ilgili Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, şunları söyledi: “Tüm canlılar yiyecek bulma konusunda kış aylarında sıkıntı çekiyor.

Yeniden uçamayabilir

Merkezimize yaralı halde puhu ile balıkçıl getirildi. Puhunun sağ kanadında var olan açık yara zaman içerisinde gecikme sonucunda büyümüş ve kemik dokuda hasar meydana gelmiş. Bu nedenle puhunun doğaya dönmesi mümkün görünmüyor. Tedavisi bittiğinde bizimle beraber merkezimizde yaşamını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.”

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