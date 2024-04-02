Yeniden Refah Partisi’den Onikişubat ilçesinde seçimlerin yenilenmesi başvurusu

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Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Onikişubat Belediye başkan adayı Hanifi Toptaş oyların yüzde 40.73’ünü alırken, Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Ceyhan ise oyların yüzde 38.45’ini alabildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ile Onikişubat Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Ceyhan, parti yönetimiyle birlikte Onikişubat İlçe Seçim Kurulu’na giderek seçimlerin yenilenmesini talep etti. İlçe Seçim Kurulu’na 3 sayfalık dilekçede bazı sandıklarda bariz maddi hatalar olduğu, ayrıca bazı sanıklarda YSK’nın güvenliği sağlayamadığı, bu sandıkların kolluk kuvveti olmadan oy torbaları mühürsüz bir şekilde belediyeye ait araçlarla adliyeye getirildiğini belirtti. Dilekçe ile birlikte bu anlara ait video görüntüleri de Onikişubat İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

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'TORBALARIN MÜHÜRSÜZ OLARAK GELDİĞİNİ TESPİT ETTİK'

Muhammed Aydoğar, 31 Mart demokrasi mücadelesini sabaha kadar verdiklerini ve adliye önünde demokrasiye yakışmayan bir görüntüye şahit olduklarını belirtti. Aydoğar, şunları söyledi:

“Başlatmış olduğumuz mücadelede adliyeden ayrıldığımız saatlerde gün artık 1 Nisan'a dönmüştü ve hava aydınlanmak üzereydi. Kahramanmaraş’ımızın merkez ilçesi Onikişubat'ında gece 02.00’de torbaların mühürsüz KASKİ'ye ait arabalarla adliyeye geldiğini bizler orada tespit etmiş bulunmaktayız. Bu sandıklardaki sonuçları KASKİ'nin arabası neden getirdi? Kahramanmaraş’ımızın Onikişubat ilçesinde sizler de takdir edersiniz ki en uzak köyümüz Suluyayla. Yine şehrin kuzeyinde en uzak köyümüz Maksutlu. Buralardan Kahramanmaraş Adliyesi'ne ulaşım 20 dakika, hadi bilemediniz yarım saat diyelim. Bu gibi bir süre varken gece 01.00’de biz adliyenin önünde haklı durumumuzu izaha çalışıp oraya gidip hakkımızı savunmaya gittiğimizde gece 02.00’de, 01.30’da hala torbaların geldiğine şahit olduk. ‘Bu sandıklar neredeydi?’ diye sorduğumuzda cevap alamadık.”

Fatih Mehmet Ceyhan ise bazı sandıklardaki oy sayılarında bariz hatalar olduğunu bu nedenle de seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledi.