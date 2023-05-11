Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan CNN TÜRK'te... Kılıçdaroğlu'na tepki: Teröristlerin özgür olmasını istiyorlar

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Batı’yla tek taraflı yakınlaşmanın doğru olmadığını söylüyoruz. Rusya ile de denge politikası yürütülmeli. Rusya ile Batı arasında İslam aleminin de desteğini alarak denge politikası yürütülmeli. Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki gizli görüşmeleri, daha sonra da İngiltere’deki görüşmeleri ABD NATO ne derse onu yapacağız bakışı. Başörtü yasağını AB İnsan Hakları Mahkemesi hukuka uygun buldu. HDP’nin kapatılması söz konusu olduğunda karşı çıktılar, çifte standart.

57 Müslüman ülkenin desteğini arkamıza almamız gerekiyor. Adil bir dünya için çalışmalıyız.

HDP’nin milletvekilleri hapishanedeki arkadaşlarımız özgür olacak diyorlar. Türkiye’nin menfaatine uygun değil. Sezgin Tanrıkulu HDP’nin 11 maddesini kabul ettik diyorlar. CHP’den çözüm süreci bekliyoruz. Teröristlerin özgür olmasını istiyorlar.

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HDP’nin birdenbire Kılıçdaroğlu’nun desteklemesi tesadüf değil.

Ekonomiyi CHP zihniyetinin düze çıkardığı görülmemiş.

Babacan’ın bakan olduğu dönemde 35 milyar dolar faiz ödemesi var. Denk bütçe yapmalıyız, şu an 17 milyar dolar civarı faiz ödemesi var, şu ankinin iki katı. Babacan borç ve faiz politikasını uygulamış. Şu anda da sorduğunuzda Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar borç getirecek.

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‘BAKANLIK TALEBİMİZ OLMADI’

Bizim herhangi talebimiz yok. Hükümetin içinde olmak gibi bir görüşme olmadı. Mutabakat alanında maddelerin uygulanmasının takibini yapmak, yerli ve milli muhalefet yapmak amacındayız. Şu anki muhalefetin millete bir faydası yok. Sadece eleştiren değil çözüm üreten bir muhalefet olacak.

Yeniden Refah Partisi, 300 bin resmi üyesi olan büyük bir yapı, az da olsa ittifaka karşı çıkanlar oldu. Parti disiplinine uygun çalışıyorlar, 7’li masanın felaketine dur demek için. Parti içinde sinerji oluştu.

Meclis’te Yeniden Refah Partisi’nin temsil edilmesi önemli. Ne zaman milli görüş iş başına geldiyse milletin derdine deva olmuş. Denk bütçenin yapıldığı bir dönemdi. ASELSAN merhum Erbakan hocamız zamanında kuruldu.

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7’li masanın söylemleri, hedefleri bu seçimi önemli kılıyor. Söylemlerinden anlaşılıyor ki 28 Şubat’ın karanlığı dönem ile karşı karşıya. 8 başlı yönetim sistemine geçilmesi ile büyük bir kaosun gelmesi söz konusu. Bu tamamen krize davetiye çıkarmaktır. İnanç alanındaki kazanımların kaybedilmemesi gerekiyor. CHP’liler çıkıyor okul öncesi çocuklara Kur-an öğretmek çağ dışılıktır diyorlar. Bir kere sekteye uğrarsa 40 yıl geriye gidilir. İHA ve SİHA'lara dokunacağız diyorlar.

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'KADINA ŞİDDET SAVUNULAMAZ'

Manevi kalınmanın sağlanması sağlıklı aile yapısından geçiyor. Boşanma oranının artığını, evlenme yaşının büyüdüğünü görüyoruz. 6284, kadına şiddet olması durumunda cezaların artırılmasından yanayız. Kadına şiddet savunulamaz.

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Kime olursa olsun eş iftira atabiliyor. O zaman kardeşlerin birbirine attığı davalarda delil aramayalım. Delilsiz hiçbir iftiranın geçerliliği olmaz. Delil olmadan hukuk olmaz. Darp izi olabilir, çocukların tanıklığı olabilir. Hukukta iddia sahibinin ispatlaması gerekir. Şiddetin türleri açık şekilde yazılmalı.

Kadınlara çocuklara şiddette indirim uygulanmalı. Bütün mahlukata şefkatli bir nesil yetiştirilmeli. Batı’dan yarım yamalak alıyorsunuz kanunları.

‘MİLLET İTTİFAKI KARA PROPAGANDA YAPIYOR’

Bizim 60’a yakın kadın milletvekili adayımız var. Düzce’deki adayımız hariç kendi fotoğrafları ile yürütülüyor. Düzce’de kadın adayımız tarafından talep edilmiş. Kadın adaylarımız halkın içinde seçim çalışmalarını yürütüyor. Karşı tarafın algı operasyonu. Bunu söyleyenler 28 Şubat’ta en büyük zulmü yapanlar. Kadın hakkı diye yaygara koparanların sicilleri 28 Şubat’ta ortada. Bizim inancımız bütün canlılara şefkati içeren bir bakış. Kendi PKK olan ilişkilerini örtmek için yapıyorlar.

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Milletimizin baraj endişesi olmadan oy verebileceğini söylüyorum.