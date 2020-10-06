MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYenice’de uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Yenice’de uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ÇANAKKALE (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yenice’de uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 180 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri G.G. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gerekli izinleri alan jandarma ekipleri G.G. isimli şahsında üzerinde yaptıkları aramada 180 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan G.G. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle