Yeni yılın ilk magandaları

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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 2024 yılına girerken yapılan kutlamalarda şehir magandaları havaya ateş açtı. Ataşehir’de uzun namlulu silahla havaya ateş açarak yapılan sözde kutlama dikkat çekerken, Pendik’te de bir kişi yeni yıla silahla havaya ateş açarak girdi. Havaya ateş açarken aynı zaman da kendisini görüntüleyen arkadaşına, “Çek, çek” demeyi de ihmal etmedi. Çekmeköy’de ise bir kişi, yeni yılın ilk dakikalarında yolda yürürken havaya ateş açtı.

14 KİŞİ YAKALANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yılbaşı gecesi boyunca denetimlerde bulundu. Yeni yıla girilmesiyle sözde kutlama amacıyla tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerince tespit edildi. Suçüstü yakalanan 14 maganda hakkında ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

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Çorum’da ise yılbaşı gecesi sözde kutlam yapmak için havaya ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.