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Yeni yıl hediyeniz olsun: En şirin evlatlıklar

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#Dünya Doğayı Koruma Vakfı#Yeni Yıl#Evlatlık
Yeni yıl hediyeniz olsun: En şirin evlatlıklar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 07:00

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan çok farklı bir yılbaşı hediyesi seçeneği geldi. Vakıf, ‘Yeni yılın ilk hediyesi doğa için olsun’ diyerek bağışçıları nesli tehlike altındaki panda, yunus, kaplan, deniz kaplumbağası, kutup ayısı, koala gibi hayvanları evlat edinmeye çağırdı.

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Dünyanın en büyük ve deneyimli doğa koruma ağına sahip, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren WWF, nesli tehlike altındaki türleri korumak üzere anlamlı bir hediye alternatifine dönüştürdü.

Yeni yıl hediyeniz olsun: En şirin evlatlıklar

WWF-Türkiye Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Grup Müdürü Nazlı Turanlı Demirpençe, yeni yıl öncesi şu çağrıda bulundu:

Yeni yıl hediyeniz olsun: En şirin evlatlıklar

“İnsanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir dünya için yürüttüğümüz çalışmalarımıza siz de destek olabilirsiniz. Tehlike altındaki bir türü evlat edinin, yaşam alanlarının korunmasına destek verin. Yeni yılın ilk hediyesi doğa için olsun. Yeni yılda tehlike altındaki bir türü sembolik olarak evlat edinerek, doğaya ve sevdiklerinize yaşam dolu bir hediye verebilirsiniz.” 

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Yeni yıl hediyeniz olsun: En şirin evlatlıklar

HANGİ TÜRLERİ SEÇEBİLİRİZ

- Program kapsamında evlat edinilebilecek türler panda, yunus, kaplan, deniz kaplumbağası, kutup ayısı, koala, büyük beyaz köpekbalığı, imparator penguen, fil, orangutan, saz kedisi, turna. Bağış tutarlarına göre de e-sertifika, bilgi kitapçığı, isme özel basılı sertifika, ekilebilir tohumlu kâğıttan oluşan kartpostallar, turna ve saz kedisi için bez çanta, diğer türler için peluş oyuncak, kır çiçeği tohum topu gibi çeşitli hediyeler de sunuluyor. Bağışlar ile WWF-Türkiye’nin tür koruma çalışmaları destekleniyor.

 

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#Dünya Doğayı Koruma Vakfı#Yeni Yıl#Evlatlık

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