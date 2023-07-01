Yeni ‘sakin şehir’ adayları

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İTALYANCA ‘citta’ ve İngilizce ‘slow’ kelimelerinin birleşiminden oluşan, ‘sakin şehir’ anlamına gelen ve ‘Slow Food: Yavaş Yemek’ hareketini kentsel alana genişletmek amacıyla 1999 yılında İtalya'da başlatılan ‘cittaslow’ akımı, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunuyor. Bunun da kentin özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasıyla mümkün olacağı öngörülüyor.

KASTAMONU-DADAYAKSARAY-GÜZELYURT

LİSTEYE İLK SEFERİHİSAR GİRDİ

Farklı bir kalkınma modelini savunan ‘sakin şehir’ akımı, kısa sürede dünya çapında yayılarak çeşitli belediyelerin üye olabildiği uluslararası birlik haline geldi. Cittaslow Birliği'ne üye olan kentlerin çevre, altyapı ve ‘slow food’ gibi başlıklar altında toplanan 72 kriteri gerçekleştirmesi ve sakin şehir felsefesine bağlı kalması gerekiyor. Türkiye ağı ise 2009 yılında İzmir Seferihisar’ın Cittaslow Derneği’ne dahil edilmesiyle başladı. Cittaslow Türkiye listesi, listeye yeni şehirlerin dahil edilmesiyle büyümeye devam ediyor.

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SAMSUN-YAKAKENTKARABÜK-EFLANİ

KRİTERLERİ SAĞLAMAK GEREKİYOR

Hava ve su temizliği, görsel kirlilik ve trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yollarının oluşturulması gibi konuları içeren çevre, altyapı, kentsel yaşam kalitesi, sosyal uyum ve misafirperverlik gibi başlıklar altında toplanan kriterleri sağlamayı başaran kentler, ‘Sakin şehir’ listesine ekleniyor. 3 seneden fazla süren çalışma ve istişareler sonucunda ‘sakin şehir’ unvanını almayı başaran ve Uluslararası Cittaslow Birliği'nin ‘sakin şehir’ listesine girmeye hak kazanan Türkiye'de 22 ilçe bulunuyor.

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ESKİŞEHİR-SİVRİHİSARTEKİRDAĞ-ŞARKÖY

SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

cittaslow Türkiye listesine girmek için adaylık başvurusu yapan ve kriterlerle ilgili inceleme süreçleri devam eden 8 ilçe bulunuyor. Kastamonu’ya bağlı Daday, Karabük’ün Eflani, Aksaray’ın Güzelyurt, Samsun’un Yakakent, Çanakkale’nin Bayramiç, Eskişehir’in Sivrihisar, Tekirdağ’ın Şarköy ve Bilecik’in Osmaneli ilçelerinin adaylık süreci devam ediyor.

BİLECİK-OSMANELİ

17 İLDEN 22 İLÇE VAR

- TÜRKİYE’nin ‘sakin şehir’ listesine giren 17 ilde 22 ilçesi bulunuyor. İzmir’den Seferihisar ve Foça, Muğla’dan Akyaka ve Köyceğiz, Isparta’dan Eğirdir ve Yalvaç, Bolu’dan Göynük ve Mudurnu, dört ilden ikişer ilçe olarak listeye girdi. Diğer şehirler ise şöyle sıralandı: Bitlis’in Ahlat, Malatya’nın Arapgir, Antalya’nın Finike, Sinop’un Gerze, Çanakkale’nin Gökçeada, Ankara’nın Güdül, Şanlıurfa’nın Halfeti, Bursa’nın İznik, Erzincan’ın Kemaliye, Ordu’nun Perşembe, Artvin’in Şavşat, Erzurum’un Uzundere, Kırklareli’nin Vize ve Aydın’ın Yenipazar ilçesi.