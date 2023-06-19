Yeni İstanbul Valisi Davut Gül ilk kez CNN TÜRK'e konuştu: İstanbul'un çözülemeyecek sorunu yok

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Uzun yıllar İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevine getirilince İstanbul’un vali koltuğu boş kaldı ve o göreve Gaziantep Valisi Davut Gül getirildi. İstanbul'un yeni Valisi Davut Gül 10 gün önce göreve başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Daha önce hem Sivas hem Gaziantep’te görev yaptım. Gaziantep’te karşılaştığımız sorunlar küçültülmüşüydü. İstanbul’da çözülemeyecek sorun yok. Meslekte 23. yılım. Görev yaptığımız yerleri çok seviyoruz.

Nerede bize ihtiyaç varsa biz ordayız. Bugün İstanbul’dur yarın başka bir yerdir. Biz bir kişiye bile dokunabiliyorsak bizim için kazanç.

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Cumartesi günü kabine belli oldu, pazartesi günü İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beni arayarak durumu belirtti. Daha sonra da İletişim Başkanlığı’ndan atama açıklaması geldi. Sekiz-on alternatiften bir tanesiydim. Lise yıllarım tamamen İstanbul’da geçti.

Restorasyonları hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım, bu şehrin en büyük hazinesi bu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

İstanbul’un kentsel dönüşümü gerçekleştirmesi lazım. Şehrin bu dönüşümü hızlı gerçekleştirmesi, kenti, ülkeyi rahatlatır.

Bayramda yaklaşık 50 bin jandarma ve emniyet mensubu kentin güvenliğini sağlayacak. Vatandaşımızdan istirhamımız trafik kurallarına uymaları. Bütün hemşerilerimize ağız tadında bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı’nda denetimlerimiz yapacağız, kurban kesilecek yerler belli. Sağda solda keserek kurbanın güzelliğini gölgede bırakmayalım.