Yeni haftada hava nasÄ±l olacak? Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ±!

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re, 28 AralÄ±k'ta Ã¼lkenin batÄ± ve iÃ§ kesimlerinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, Ege ve BatÄ± Akdeniz ile Ä°stanbul, Yalova ve Bursa Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã‡anakkale'nin gÃ¼neyi, BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±, KÄ±yÄ± Ege ile Antalya Ã§evrelerinde kuvvetli, Antalya'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ± ilÃ§eleri ile MuÄŸla Ã§evrelerinde yer yer Ã§ok kuvvetli olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

RÃ¼zgarÄ±n Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ve KÄ±yÄ± Ege ile Antalya'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

KIYI EGE Ä°Ã‡Ä°N UYARI

KÄ±yÄ± Ege ve Antalya Ã§evrelerinde kuvvetli saÄŸanak bekleniyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re, pazar gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinden itibaren KÄ±yÄ± Ege ve Antalya Ã§evrelerinde gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n, gece saatlerinde etkisini artÄ±rarak Ä°zmir, MuÄŸla ve Antalya Ã§evreleri ile AydÄ±n'Ä±n kÄ±yÄ± ilÃ§elerinde kuvvetli, MuÄŸla'nÄ±n kÄ±yÄ± kesimleri ile Antalya'nÄ±n batÄ± ilÃ§elerinde yer yer Ã§ok kuvvetli olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

YaÄŸÄ±ÅŸ bÃ¶lgelerinde oluÅŸabilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve hortum oluÅŸma riski gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

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