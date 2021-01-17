Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte 18 Ocak il il hava durumu tahminleri

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 - 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.





