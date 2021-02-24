Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ölüme böyle gitmiş

Davanın ilk duruşmasında ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ’gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçlarıyla yargılanan Hakan Aysal, suçlamaları kabul etmemişti. Semra Aysal’ın eşi Hakan Aysal tarafından ölüme nasıl götürüldüğüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O anları görüntüleyen kişinin, olayla ilgili ağabey Naim Yolcu’yu televizyonda gördükten sonra kendisine ulaşarak kaydı teslim ettiği öğrenildi.

‘BU ADAM YA KADINI ATACAK...’

Aynı tarihte eşi ve çocuklarıyla bölgeye giden bir kişinin çifti gördüğü, hamile Semra Aysal’ın eşi tarafından zorla götürüldüğünü düşünerek o anları cep telefonuyla kaydettiği öğrenildi. Kayıt sırasında “Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak” diyerek tepki verdiği görüldü.