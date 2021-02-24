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Ramiz Kaan OKTAR - Onur GÜDEN / DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ölüme böyle gitmiş

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Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ölüme böyle gitmiş
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SAKARYA’da yaşayan Hakan Aysal, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’la birlikte 2018 yılı haziran ayında Muğla Fethiye’ye tatil için gitmişti. Hakan Aysal 119 bin TL kredi çektirdiği ve 400 bin TL ferdi kaza sigortası yaptırdığı eşi Semra Aysal’ı Kelebekler Vadisi’nden aşağıya atmıştı.

Davanın ilk duruşmasında ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ’gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçlarıyla yargılanan Hakan Aysal, suçlamaları kabul etmemişti. Semra Aysal’ın eşi Hakan Aysal tarafından ölüme nasıl götürüldüğüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O anları görüntüleyen kişinin, olayla ilgili ağabey Naim Yolcu’yu televizyonda gördükten sonra kendisine ulaşarak kaydı teslim ettiği öğrenildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ölüme böyle gitmiş

‘BU ADAM YA KADINI ATACAK...’

Aynı tarihte eşi ve çocuklarıyla bölgeye giden bir kişinin çifti gördüğü, hamile Semra Aysal’ın eşi tarafından zorla götürüldüğünü düşünerek o anları cep telefonuyla kaydettiği öğrenildi. Kayıt sırasında “Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak” diyerek tepki verdiği görüldü.

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