Yeni eve çıkacaktı eşya bile almıştı

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Felaketin ikinci gününde İzzet Nazlı’nın kucağında kızı Esila’yla, eşi Seda Nazlı’nın ise kucağında Ahmet Eren ile cansız bedenleri bulundu. İzzet Nazlı’nın, ailesiyle birlikte enkazı altında kaldığı daireyi yedi yıl önce satın aldığı, iki çocuğunun ayrı ayrı odası olması için yeni ev aradığı ortaya çıktı. Ayrıca yeni ev için 43 bin liraya beyaz eşya aldığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Basın Yayın ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitiren İzzet Nazlı, yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı'nın serbest muhabiri olarak çalıştığı Hatay'da 14 Eylül 2020'de DHA ailesine katılmıştı.