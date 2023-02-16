Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yeni eve çıkacaktı eşya bile almıştı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Demirören Haber Ajansı#İzzet Nazlı
Yeni eve çıkacaktı eşya bile almıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli çifte depremde, Demirören Haber Ajansı (DHA) Hatay muhabiri İzzet Nazlı (31), eşi Seda (31) çocukları Ahmet Eren (10) ve Esila Nazlı (5) da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Haberin Devamı

Felaketin ikinci gününde İzzet Nazlı’nın kucağında kızı Esila’yla, eşi Seda Nazlı’nın ise kucağında Ahmet Eren ile cansız bedenleri bulundu. İzzet Nazlı’nın, ailesiyle birlikte enkazı altında kaldığı daireyi yedi yıl önce satın aldığı, iki çocuğunun ayrı ayrı odası olması için yeni ev aradığı ortaya çıktı. Ayrıca yeni ev için 43 bin liraya beyaz eşya aldığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Basın Yayın ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitiren İzzet Nazlı, yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı'nın serbest muhabiri olarak çalıştığı Hatay'da 14 Eylül 2020'de DHA ailesine katılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Demirören Haber Ajansı#İzzet Nazlı

BAKMADAN GEÇME!

Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem
Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem