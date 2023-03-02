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Yeni binalara perde beton şartı

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#Konyaaltı#Beton#Muratpaşa
Yeni binalara perde beton şartı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Antalya’da 500 binden fazla nüfusa sahip Muratpaşa ilçesinde yeni yapılacak binalara perde betonsistemi zorunlu hale getirildi.

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200 bin kişinin yaşadığı Konyaaltı ilçesinde ise belediye, yumuşak zemine sahip alanlarda yeni binaların fore kazık sistemiyle yapılması ve kolonu kesilmiş binalar hakkında hukuki süreç başlatılması kararı aldı. Binaların depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla iki ilçe belediyesi aldığı kararla, yapı stokunda tarama yapacak. Konyaaltı’nda kolonu kesilen binalara hukuki süreç başlatılacak. Muratpaşa Belediyesi de binasını güçlendirme yaptırmak isteyen ilçe sakinlerinden, belediyeye ödemesi gereken ücreti tahsis etmeyecek.  

Yeni binalara perde beton şartı

Ümit Uysal

FORE KAZIK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Binalarımızı toparlayacak perde beton modeli dünyada Şili başta olmak üzere çok ülkede uygulanan modeldir. Biz bu uygulamaya geçiyoruz” dedi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de deniz kenarına kurulu ilçede yumuşak zemine yapılacak binalarda fore kazık sistemi uygulanmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

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#Konyaaltı#Beton#Muratpaşa

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