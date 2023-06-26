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Yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#TMSF#Savunma Sanayi#Resmi Gazete
Yeni atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 04:33

Çok sayıda atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.

TMSF üyeliklerine de Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

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12 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Buna göre, görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğü'ne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğü'ne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğü'ne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğü'ne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğü'ne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğü'ne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğü'ne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğü'ne Bekir Derin, Siirt Müftülüğü'ne Şakir Pinal, Mardin Müftülüğü'ne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğü'ne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.

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#TMSF#Savunma Sanayi#Resmi Gazete

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