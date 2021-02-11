Yeni Ariel Oxi Extra Hijyen, Aquapudra formülüyle gözle görülmeyen kirlerde bile hijyen için derinlemesine temizlik sağlıyor!

Lekelerin görünmemesi, giysilerin gerçekten temiz olduğu anlamına gelmiyor. Giysilerinizin hijyen açısından temiz olmasını sağlamak için Ariel, Purezyme teknolojisiyle görünmeyen lekelere hitap eden benzersiz bir formül geliştirdi. Ariel Oxi Extra Hijyen’in, Aquapudra formülü hızlıca çözünmesi ve kumaşlara derinlemesine nüfuz etmesiyle çamaşır yıkamada yenilikçi bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Kirli çamaşırları derinlemesine temizlerken, geride hiçbir kalıntı bırakmayan formülü ile yepyeni bir temizlik deneyimi sunuyor. Gelişmiş teknolojisiyle görünür lekeleri ve görünmez kirleri yok eden Ariel Aquapudra dokusundaki pudramsı granüller sayesinde geleneksel tozlara göre düşük sıcaklıklarda bile üstün performans sağlıyor. Ek durulama olmadan bile kalıntı bırakmayan sonuçlar için tasarlanan yeni Aquapudra tozları, iyileştirilen çözünme özelliği sayesinde olağanüstü temizlik sunuyor.

PUREZYME TEKNOLOJİSİ: BİLİM İLE DOĞA EL ELE

Ariel’in görünmez kirleri bile ortadan kaldıran üstün teknoloji ürünü Aquapudra, giysilerdeki görünmeyen kirleri tutkal gibi bir arada tutan yapışkan vücut kirlerini benzersiz bir şekilde parçalayabilen Purezyme adlı yeni bir özel teknolojiye sahip. Deniz yosunlarında bulunan bir enzimin keşfi, derinlemesine temizlik sağlayan benzersiz Purezyme teknolojisinin geliştirilmesine yol açtı. Purezyme, "görünmeyen" yağlı vücut kirlerini daha küçük parçalara ayırmaya yardımcı oluyor, böylece yüzey aktif maddeleri bu kirleri çıkarıyor.

HIZLI AKTİVASYON VE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Yeni Ariel Oxi Extra Hijyen, P&G’nin çığır açan iki yeniliğini birleştiren modern bir çamaşır deterjanı olarak öne çıkıyor: AquaPudra'nın hızlı aktivasyonu ve Purezyme'in derinlemesine temizliği. Suya temas ettiği anda hızla çözünmeye başlıyor ve kumaş dokularının içlerine nüfuz ediyor. Böylece düşük sıcaklıklarda bile etkili olan formül derinlemesine temizlik, leke çıkarma ve tazelik sağlıyor. Ariel’in en iyi temizliği için Ariel Oxi Extra Hijyen’i deneyebilirsiniz.

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