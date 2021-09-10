Yeni anayasa taslağı netleşiyor... 500 bin seçmen Meclis’e kanun teklifi verebilecek

Metnin, ocak ayında kamuoyuna sunulmasının ardından, nisan ayında Anadolu toplantılarına başlanacak. Taslak metnin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Meclis’te muhalefet partilerine sunulması bekleniyor.

SEÇİMİN ANA VAADİ OLACAK

Yeni anayasa taslağının 2023 seçimlerine giderken seçimin ana vaatler arasında en önemli başlıklardan olması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anayasa çalışmasını halka götüreceğini açıklamasının ardından kaynaklar, “Halka sunmaktan kasıt, referanduma götürmek değil. Anayasa milletle, halkla paylaşılacak. ‘Yeni anayasamız’ budur denilecek” değerlendirmesini yaptı.

BAKANLAR-MECLİS İLİŞKİSİ

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında 2023 seçimleri öncesinde Meclis iç tüzüğünün değişmesinin önemine de vurgu yapılıyor. Meclis’in güçlendirilmesi için 2023 öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni anayasaya uygun iç tüzüğün yapılması planlanıyor. Yeni anayasa taslak metninin bir maddesi ise bakanlarla Meclis’in ilişkisini güçlendirmeyi içeriyor. Buna göre, bakanlar ayda bir Meclis’te milletvekillerinin sorularına yüz yüze cevap verecek. Yeni anayasa ile 500 bin seçmenin Meclis’te kanun teklifi verebilmesi de planlanıyor.

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