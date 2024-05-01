Yeni anayasa için ilk temas

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SICAK KARŞILAMA



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’teki makamında ziyaret eden Kurtulmuş’u, CHP grup başkanvekilleri ve CHP’li Başkanlık Divanı üyeleri koridorda karşıladı. Makam odasının kapısına çıkan Özel de “Hoş geldiniz” diyerek Kurtulmuş ve ekibini içeri aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ve koridordaki ortak açıklamanın ardından Kurtulmuş ayrılırken Özel, asansöre kadar birlikte yürüdü. Kurtulmuş “Benim açımdan son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte başka vesilelerle de görüşeceğiz” dedi. Özel de “Meclis Başkanlığı’na aday olduğu günden itibaren diyaloğa açık tutumundan dolayı her zaman görüşebileceğimizi söylemiştim. Açık bir müzakere ortamı oldu” değerlendirmesini yaptı.

TAKVİM HEDEFİ

Bu ilk tur görüşmelerin “yol ve yöntem arayışı olduğunu” vurgulayan Meclis Başkanı, bu ay sonuna kadar parti liderlerinden görüş almayı, yaz aylarında partilerin tekliflerini olgunlaştırmalarını ve yeni yasama yılında Meclis’in gündemine getirmeyi hedeflediğini belirtti.



Kurtulmuş, şunları söyledi:



“Partilerin anayasaları olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa milletin anayasasıdır. Parlamento’da oluşabilecek en yüksek konsensüsle, mümkünse 400’ün çok üstünde bir ittifakla bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye’nin yeni anayasası ortaya çıksın ümit ediyoruz. Toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiğimiz bir sürecin toplumsal ayrışma, toplumsal kamplaşma vesilesi haline getirilmemesine azami dikkat göstermeliyiz. İnşallah usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.”

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SAYIN BAŞKAN’A SÖYLEDİM

CHP Lideri de, Kurtulmuş’un önerilerini Merkez Yönetim Kurulu başta olmak üzere yetkili kurullar ve milletvekili grubunda değerlendireceklerini açıkladı. Görüşmede beklentilerini anlatan Özel, “Sayın Başkan’a da söyledim” diyerek bunları basına da açıkladı. İsim kullanmadan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Müzakere edilmez mücadele edilir” tepkisini de yanıtlayan Özel şunları söyledi:

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“31 Mart seçimlerinden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıkmış, sorumluluğunun farkında olan bir partiyiz. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Bugün insanların yoksulluk gibi, açlık gibi, güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni anayasa toplumun taleplerinin neresindedir; onu bir tartmak lazım. ‘Yeni bir elbise alalım’ diyeceksek adama; giymemek üzere yeni elbise alınır mı?

UYULMASINI BEKLERİZ

Anayasayı değiştirelim, en iyisini yapalım, sonra yine uymayalım! Bir kere mevcut anayasaya tam uyumu beklemek bizim hakkımızdır. Anayasa tartışmaları siyasetin üzerine bir sis olarak çöküp de diğer meseleleri görünmez kılıyorsa, burada vatandaşın menfaati olmaz. Bugün sorun yoksulluk, işsizlik ve yüksek enflasyon ve insanların yoksullaşmasıyken; biz anayasa konuşup, bir sis indirip bu sorunları görünmez kılıyorsak, o zaman vatandaşın mesajlarını alamamış oluruz.

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BU EL SIKIŞMA DEMOKRASİ İÇİN

Ama burası parlamento, konuşulan yerdir. Siyasiler el sıkışmazsak, siyaset düşmanları, demokrasi düşmanları el ovuşturmaya başlar. O yüzden el sıkışılacak, müzakere edilecek, ama sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek. Bizim anlayışımız bu.”