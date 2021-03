Yeni AKM’de o ünlü merdivenler de ortaya çıktı

Türkiye sanat dünyasının en önemli noktalarından olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) inşaatı hızla devam ediyor. 2008’de kapanan ve 2018 yılında yıkılarak yenisinin yapımına başlanan AKM’den ilk fotoğraflar gelmeye başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan inşaatı günü gününe takip eden isimlerden. Arıkan sosyal medya hesabından yavaş yavaş sona gelen inşaattan fotoğraflar paylaştı ve “AKM doludizgin” notunu düştü.

Fotoğraflarda AKM’nin eski binasının en önemli noktalarından olan ikonik merdivenlerin çok benzer şekilde inşa edildiği görüldü. Müzik eleştirmeni Serhan Bali, AKM’nin eski merdivenleriyle yeni merdivenlerin görüntüsünü “Yeni AKM’de kendimizi yabancı hissetmeyeceğiz” notuyla paylaştı. Görüntüler AKM’yi sabırsızlıkla bekleyen sanatseverlerde büyük heyecan yarattı.

İNŞAATTA İLK AKUSTİK DENEME

En son önceki gün AKM’nin inşaatını ziyaret ettiğini söyleyen Suat Arıkan Hürriyet’e şunları söyledi: “İnşaatın çok olumlu devam ettiğini söyleyebilirim. Eski AKM’nin mimari tasarımından önemli noktaları alarak o duyguyu yeni binaya da geçirmeye çalışmak çok anlamlı. AKM’deki ana konser alanına giderken o merdivenler insanda çok hoş bir etki bırakırdı. Ben bina içerisinde yolumu değiştirir mutlaka o merdivenlerden yukarı kata çıkardım. Bunun tekrar yapılması çok mutluluk verici. AKM bizim evimiz gibi. Eski AKM’yi güzel hatıralarda bırakıp artık yeni AKM’ye bakmalıyız. Eski AKM tek bir binaydı.

Haftalık program yaparak konser ve prova alanlarını devlet tiyatroları, Türk sanat müziği gibi çok sayıda grupla paylaşıyorduk. Şimdi bina tüm araziye dağıldı ve opera binası, tiyatro binası şeklinde ayrıldı. Kurumlar daha özgür bir biçimde provalarını ve temsillerini yapabilecek. Kullanılan malzemeler çok çok kaliteli. Her malzeme için dünyanın en iyi firmalarıyla çalışıldı. Bunu da çok sevindirici buldum. İnşaat sırasında işçilerin arasında bir akustik denemesi yaptık. Elbette ki salona seyirci koltukları vs gelince daha da değişecektir ama akustik olarak konser alanını da yine başarılı buldum. Şu anda yeni AKM’de her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. Ancak çok büyük bir inşaat olduğu için ne zaman inşaatın tamamlanacağı ile ilgili net bir şey söylenmiyor.”

ESKİ GÖRÜNTÜSÜ YAŞATILIYOR

Türkiye'de modern mimari tarihinin en önemli simgelerinden AKM, mimar Hayati Tabanlıoğlu tarafından 1969 yılında tamamlanmıştı. Yeni AKM’nin mimarı ise Hayati Tabanloğlu’nun, eski AKM’nin açılışında henüz 9 yaşında olan mimar oğlu Murat Tabanlıoğlu. Tasarımda AKM’nin önden ızgaralı görünüşü, merdivenleri ve daha pek çok detayı yeni AKM’de de yaşatılacak.

BALİ: DAHA ÇOK BİLGİ İSTİYORUZ

Müzik eleştirmeni Serhan Bali de tüm sanatseverlerin AKM’ye kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirtiyor: “AKM’siz 13 yıl oldu ve bu çok uzun bir süre. İstanbul böyle büyük bir opera, senfoni ve performans sanatları merkezinden mahrum kaldı. İnşaattan fotoğraflar görünce çok mutlu oluyoruz ama bir an önce AKM’ye kavuşmak istiyoruz. 2021’in bahar aylarında inşaatın bitmesi planlanıyordu ancak maalesef yetişmedi. İçindeki ikonik merdivenlerin yeniden yapılmış halini görünce çok mutlu oldum ve eski haliyle birlikte paylaştım. Hızlı ilerliyor ancak binanın detaylarıyla ilgili bilgilendirme yapılmıyor. Yönetimi nasıl olacak, opera ve senfoninin konumu nasıl olacak, ismi ne olacak gibi konularda daha şeffaf ilerlenmesi daha doğru olacaktır.”

